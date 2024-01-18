الدجاج بـ446 دج.. أسعار الخضر والفواكه واللحوم اليوم

نشرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس، أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الخميس، 18 جانفي 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 56 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 91 دج، والبصل 69 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 427 دج، والتمر 563 دج، والبرتقال 155 دج، والموز 309 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1787 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 446 دج، والبيض 22 دج للبيضة الواحدة.