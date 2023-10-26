الدجاج بـ450 دج.. اللحوم والأسماك الغائب الأكبر عن موائد الجزائريين

عرفت أسعار الخضر والفواكه اليوم الخميس، تباينا في الأسواق، ناهيك عن أسعار اللحوم والأسماك التي قفزت هي الأخرى. أين وصل سعر الكيلوغرام من الدجاج 450 دج واللحم إلى 2800 دج. ليبقى المواطن ينتقل من طاولة إلى أخرى لاقتناء مستلزمات تناسب أسعارها ما يوجد في جيبه.

وحسب الجولة التي قامت بها “النهار أونلاين” ببعض أسواق العاصمة على غرار براقي وبئر خادم. وقفنا على الأسعار المتباينة للسلع والمنتجات حسب النوعية. غير أن أسعار الفواكه بقيت مرتفعة بالرغم من أن بعضها موسمية على غرار “الماندرين” و”البرتقال”.

وقد تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا مابين 50 و60 دج، البصل من 40 إلى 50 دج، الفاصولياء الخضراء 170 دج، الطماطم من 85 إلى 100 دج، في حين عرفت أسعار اللفت والجزر والكوسة إنخفاضا اليوم لتتراوح أسعارها مابين 60 و80 دج. كما بلغ سعر الكرنب 100 دج والباذنجان 180 دج، البسباس 150 دج الفلفل الحلو والحار من 120 إلى 150 دج. والخس بلغ سعره 100 دج للكيلوغرام.

أسعار الفواكه نار

عرفت أسعار الفواكه اليوم الخميس إرتفاعا كبيرا بالرغم من أن البعض منها موسمية على غرار الماندرين والبرتقال، التي وصل سعرها إلأى 450 دج للكيلوغرام. الموز بلغ سعره 360 دج، الإجاص 400 دج، والتفاح المحلي 450 دج. في حين تراوح سعر الرمان مابين 100 إلى 120 دج للكيلوغرام. وسعر العنب من 220 إلى 250 دج. والتمر بـ 550 دج.

الدجاج بـ 450 دج والبيض 650 للصفيحة

توحدت أسعار الدجاج اليوم الخميس في أغلب الأسواق ومحلات البيع اين بلغ سعره 450 دج للكيلوغرام الواحد، والفخذ بـ 360 دج للكيلوغرا. في حين بلغ صدر الدجاج 780 دج للكيلوغرام. في حين بلغ سعر زوائد الدجاج 1200 دج للكيلوغرام. والأجنحة 300 دج للكيلوغرام.

أما البيض فبلغ سعره ما بين 22 و23 دج للحبة الواحدة وعند أقتناء صفيحة ذات 30 حبة يحتسب سعره بـ 650 دج.

“ناكلو اللحم في العيد”.. أسعار اللحوم حرمت المواطنين من دخول محلات الجزارة

عرفت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا رهيبا منذ شهر رمضان وهي على حالها ولم تنخفض أين تراوح سعر لحم البقري من 2000 إلى 2500 دج للكيلوغرام، والغنمي 2800 دج للكيلوغرام والأضلع 2700 دج.

الأسماك الغائب الأكبر عن موائد الجزائريين

شعهدت طاولات بيع السمك عزوفا تاما عن المشترين نظرا لارتفاع أسعاره، أين بلغ سعر السردين 1200 دج، والدوراد 1300 دج للكيلوغرا. في حين غابت أنواع كثيرة من السمك عن الطاولات نظرا لغلائها حسب الباعة على غرار الجمبري والميرلون.

مواطنون متذمرون والباعة متخوفون

عبّر العديد من المواطنين في حديثهم “للنهار أونلاين” عن إستيائهم و تذمرهم من غلاء الأسعار في الآونة الأخيرة. خاصة الفواكه واللحوم البيضاء والحمراء التي إستغنو عنها.

وقال محمد رب عائلة متكونة من 6 أفراد أنه لم يعد يستطيع تلبية كل متطلبات عائلته وهو الذي يتقاضى راتب 40 ألف دينار . مشيرا إلى أن اللحم والسمك نسي مذاقه بسبب سعره “ناكلوه في العيد برك”.

أما خالتي باية فأكدت أن غلاء الأسعار تسبب في حرمان البعض من زيارة أقربائهم أو استقبال الضيوف.

من جهتهم بعض التجار، أكدوا أن المبيعات إنخفضت كثيرا مقارنة بالسنوات الفارطة، خاصة اللحوم والفواكه بسبب إرتفاع أسعار. متخوفين من كساد منتوجاتهم وبيعها بأثمان رخيسة.

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