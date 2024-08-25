الدجاج بـ486 دج.. هذه أسعار اللحوم والخضر اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الأحد 25 أوت 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 87 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 63 دج، والبصل الجاف 42 دج.

والثوم الجاف 363 دج، والجزر 75 دج، واللفت 103 دج، والفلفل الأخضر 96 دج، والفلفل الحار 114 دج، والكوسة 98 دج، والفاصولياء الخضراء 195 دج، والخس 108 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 383 دج، والتمر 571 دج، والبطيخ الأصفر 102 دج، والبطيخ الأحمر 80 دج، والعنب 222 دج والموز 399 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1805 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 486 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.