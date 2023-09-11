الدجاج بـ570 دينار.. الوزارة تستورد والمربّي غاضب

شهدت أسعار الدواجن أو اللحوم البيضاء، ارتفاع رهيبا وغير مسبوق في الأسواق، والذي استقر في أعلى المستويات. الأمر الذي أغضب المواطنين والمستهلك البسيط. ومن أجل تمويل السوق وتحسين المستوى المعيشي، لجأت كل من وزارتي الفلاحة والتجارة إلى فتح مجال استيراد اللحوم البيضاء المجمدة. لكن بالمقابل كان لمربي الدواجن رأي آخر في القرار.

وعند الدخول إلى السوق أو محلات بيع الدجاج، تقابل المواطنين والراغبين في شراء اللحوم البيضاء، لافتة أسعار بـ 550 و570 دينار جزائري. الأمر الذي يجعلههم يعودون أدراجهم أو اقتناء ما هو أقل ثمنا بقليل، على غرار الأجنحة والرقابي، أو الفخذ أو الصدر وحده.

ومن جهتهم، كانت ردود المربين الدواجن غير متماشية مع القرار أين عبروا عن امتعاضهم من الذهاب مباشرة إلى قرار استيراد اللحوم البيضاء المجمدة. وهذا دون الوقوف على العراقيل والأسباب الأساسية.

وقال سعيد حبريح رئيس اللجنة الوطنية للدواجن للنهار، إن “الحلول بسيطة، ولا تتطلب الوصل إلى حل الاستيراد”. حيث أن الأمر يمكن فقط في تنظيم هذه الشعبة وكيفية تربية الدواجن وكيفية استيراد المادة الأولية.

وأضاف حبريح، أن “القرار ليس حلا نهائيا، فعوض أن نذهب إلى استيراد اللحوم البيضاء المجمدة نجلب المواد الأولية والأمهات والكتاكيت”. مشيرا إلى “أن العمل بهذه الحلول، من شأنه زوال الأزمة في ظرف 40 يوما”.

كما أردف مربو الدواجن، أن استيراد اللحوم البيضاء سيكون ضربة قاضية وموجعة عليهم وعلى الإنتاج المحلي في هذه الشعبة.

وتساءل رئيس المجلس المهني للتربية الدواجن مومن كالي، “كيف سيكون مصير مربي الدواجن؟”. مردفا “من جهة تستورد 5000 كتكوت في السنة ومن جهة أخرى جلب اللحوم البيضاء المجمدة.. هذا الأمر سيقضي على الشعبة نهائيا”.

دجاج “congelé” من الخارج في الأسواق قريبا

سمحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، باستيراد اللحوم البيضاء المجمدة “الدجاج”، بداية من اليوم الأحد وإلى غاية 20 سبتمبر.

وجاء في بيان الوزارة “حسب في إطار تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية. لاسيما اللحوم البيضاء يشرفني أن أعلمكم بفتح استيراد اللحوم البيضاء المجمدة”.

وبخصوص إيداع الملفات، فأشارت وزارة الفلاحة، إلى أن طلبات التراخيص الصحية لاستيراد اللحوم البيضاء، يتم عبر بوابة pslmadr.aosadz . وهذا ابتداء من تاريخ 10 سبتمبر إلى غاية 20 من نفس الشهر.