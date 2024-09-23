الدجاج 461 دج.. هذه أسعار الخضر والفواكه واللحوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الإثنين، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 91 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 86 دج، والبصل الجاف 48 دج.

والثوم الجاف 382 دج، والجزر 84 دج، واللفت 117 دج، والفلفل الأخضر 111 دج، والفلفل الحار 133 دج، والكوسة 168 دج، والفاصولياء الخضراء 211 دج، والخس 152 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 378 دج، والتمر 552 دج، والبطيخ الأصفر 97 دج، والبطيخ الأحمر 86 دج، والإجاص 387 دج، والعنب 207 دج، والموز 478 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1808 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 461 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.