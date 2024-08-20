الدجاج 497 دج.. هذه أسعار الخضر والفواكه اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك لليوم الثلاثاء 20 أوت 2024.

وتضمنت الأسعار، الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 88 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 64 دج، والبصل الجاف 42 دج.

والثوم الجاف 356 دج، والجزر 74 دج، واللفت 106 دج، والفلفل الأخضر 102 دج، والفلفل الحار 118 دج، والكوسة 95 دج، والفاصولياء الخضراء 203 دج، والخس 102 دج.

فيما بلغ معدل سعر التفاح المحلي 397 دج، والتمر 558 دج، والبطيخ الأصفر 103 دج، والبطيخ الأحمر 83 دج، والموز 403 دج.

فيما جاءت أسعار لحم البقر المحلي 1794 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 497 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة.