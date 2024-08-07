الدجاج بـ 295 دينار للكيلوغرام بداية من الغد في هذه الأماكن

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات أن تسويق اللحوم البيضاء بسعر 295 دينار للكيلوغرام بدء من يوم غد.

وأوضحت الوارة في بيانها أن عملية التسويق ستكون عبر كل الفضاءات التجارية الكبرى ومحلات القصابة عبر الوطن وذلك في إطار تفريغ المخزون.

وأكدت الوزارة ان هذه العملية تمت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وتندرج في إطار المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين ومراقبة تطورات السوق.

كما تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات المسطرة من طرف الحكومة التي تهدف إلى تنظيم السوق وضبط الأسعار، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب بما يخدم مصلحة المستهلكين.

وأضاف البيان أن عملية عملية تسويق اللحوم البيضاء تتم عبر كل الوحدات

التابعة للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن “أوناب”. وكذا الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفالحية “ساربا “.

بالإضافة إلى الفضاءات التجارية الكبرى ومحلات القصابة عبر كامل التراب الوطني.