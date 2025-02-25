الدجاج 400 دينار.. هذه أسعار اللحوم والخضر أياماً قبل رمضان

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، عن أسعار الخضر والفواكه والمنتجات ذات الأصل الحيواني في الأسواق، قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في صفحة الوزارة على فايسبوك، عرض أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، لليوم، الثلاثاء 25 فيفري 2025.

وتضمّن العرضُ أسعارَ الخضر والفواكه الطازجة، والمنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

أسعار الخضر:

وبلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 78 ديناراً للكيلوغرام الواحد، والطماطم 91 ديناراً، والبصل الجاف 51 ديناراً.

أما الثوم الجاف فبلغ سعره 654 ديناراً للكيلوغرام، والجزر 68 ديناراً، واللفت 77 ديناراً، والقرنبيط 66 ديناراً، والكرنب 83 ديناراً. والكوسة 124 ديناراً، والفاصولياء الخضراء 398 ديناراً، والخس 98 ديناراً.

أسعار الفواكه:

فيما بلغ معدل سعر المندرين 120 ديناراً، والبرتقال 100 ديناراً، والليمون 110 دنانير، والتفاح المحلي 432 ديناراً، والتمر 533 ديناراً، والموز 475 ديناراً.

أسعار اللحوم:

وبلغت أسعار لحم البقر المحلي 1756 ديناراً للكيلوغرام الواحد، والدجاج 400 دينار، والبيض 17 ديناراً للبيضة الواحدة.