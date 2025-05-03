الدخل أقل من “5 ملايين”.. إعلان هام للراغبين في إقتناء أضاحي العيد المستوردة

أعلنت ولاية مستغانم، عن جملة من الإجراءات، للراغبين في إقتناء أضحية العيد، من حصة الكباش المستوردة.

وأوضح بيان لمصالح الولاية، أن هذه العملية، تستهدف الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط الذين لايفوق دخلهم 50.000.00 دج (الزوج+الزوجة).

ودعت الراغبين في إقتناء أضحية العيد من حصة الكباش المستوردة، التقدم الى مقر المكتبة، مرفقين ببطاقة التعريف الوطنية.

وأوضح البيان، أن التسجيلات ستكون أيام 4 و5 و6 ماي 2025 من الساعة 8.00 صباحا إلى غاية الساعة 16.30 مساء.

كما يكون التسجيل حصري لأرباب الأسر، والامضاء والمصادقة على التصريح الشرفي “يسحب من مكتب التسجيلات”.

وتكون عملية بيع وتوزيع الماشية المستوردة على مستوى النقطة المعتمدة المذكورة، وفقًا لرزنامة زمنية تحدد لاحقا.

كما يكون التوزيع حسب الكمية المخصصة للبلدية، وتسديد مبلغ الأضحية يكون بعد صدور القائمة الأولية. وهو موحد وحدد بـ40000دج.

ويكون تسديد مبلغ الأضحية كاملا بعد صدور القائمة، ويستلم المعني الأضحية مباشرة بعد تسديد المبلغ.

ولفت البيان، إلى أنه وفي حالة التسجيل في أكثر من موقع واحد يقصى المعني من الإستفادة تلقائيا.