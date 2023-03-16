الدخول إلى الجزائر دون جواز سفر بيوميتري.. وزير الداخلية يوضح

اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، اليوم الخميس، أن الدخول إلى أرض الوطن دون جواز سفر بيوميتري “مساس للوطن”.

كما أوضح مراد أن مصالحه، تقدم كل التسهيلات من أجل استصدار جواز السفر البيومتري وكذا بطاقة التعريف في القنصليات. وهذا لصالح الرعايا الجزائريين في الخارج.

في حين، دعا وزير الداخلية، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، كل الجزائريين المقيمين في الخارج، إلى إظهار جواز السفر الجزائري بدلا من الفرنسي.

77 عالميا وهذه الدول بدون تأشيرة لحامله

وكشف موقع باسبورت إندكس المتخصص في تقريره ان جواز السفر الجزائري يسمح لحامله بدخول 64 بلدا عبر العالم دون الحاجة إلى تأشيرة.

في حين، أضاف ذات التقرير أن الجزائري إحتل المرتبة الـ 77 عالميا في 2022. وبذلك صعد في الترتيب بـ 5 مراتب مقارنة بالسنوات السابقة.

كما أنه تحصل على 64 نقطة ويسمح لحامله بدخول 18 بلد دون الحاجة لإستصدار تأشيرة . و34 دولة مفتوحة للجزائريين بتأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول.

وبإمكان لحامله دخول هذه الدول بدون تأشيرة وهي: هونغ كونغ، ماليزيا،الإكوادور، وتونس، موريتانيا، المغرب، سوريا، فلسطين، السنغال، مالي، غينيا، غامبيا، بنين، هايتي، بربادوس، الدومينيكان، ميكرونيزيا، سانت ينسنت وغرونادين.

أما بخصوص الدول التي يمكن لحامله دخولها بتأشيرة إلكترونية أوتأشيرة عند الوصول فهي: أوزباكستان، طاجيكستان، إيران، لبنان، تنزانيا، نيجيريا، غانا، غينيا بيساو، المالديف، الأردن، إثيوبيا، كوبا، جزر القمر، أنغولا، أرمينيا، بوليفيا، بوروندي، كامبوجيا، الرأس الأخضر، الكونغو، الغابون، كينيا، ليزوتو، مدغشقر، مالاوي، موريس، الموزمبيق، نيبال، نيكاراغوا، بالاو، رواندا، ساموا، السيشل، الصومال، جنوب السودان، سورينام، تيمور الشرقية، الطوغو، توفالو، أوغندا، زيمبابوي، اليمن.

ووفقا لذات التقرير فقد إحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الاولى عالميا بجواز سفر يسمح لحامله دخول 170 دولة.متبوعة بكل من ألمانيا، السويد، فنلندا، لوكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا.