الدخول إلى تونس عبر القطار من عنابة

تخطط الحكومة لفك معاناة المسافرين الجزائريين إلى الجارة تونس عبر الخطوط البرية والتي تستغرق مدة زمنية أطول. بتجسيد مشروع يربط إحدى الولايات الشرقية للوطن بهذا البلد.

كشفت مصادر مسؤولة بمبنى وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. عن مشروع قيد الدراسة بأمر من السلطات العليا للبلاد. يكمن في ربط ولاية عنابة بدولة تونس عبر خط للسكة الحديدية وهي جزء من جملة من المشاريع التي تمتد على طول 5650 كيلومتر.

وتحصي تونس سنويا أزيد من مليون زائر لأراضيها قادما من الجزائر أغلبهم في إطار سياحي. خاصة في فترة الصيف واحتفالات رأس السنة الميلادية والبعض الآخر في إطار علاجي.

وتحاول السلطات من وراء هذه المشاريع التي تتواجد الدراسة بها تنظيم الشبكة الوطنية للسكك الحديدية واتصالاتها مع الدول المجاورة. إذا سيتم ربط عدة ولايات من الوطن ببعضها البعض لتشمل حسب المعلومات التي تحوزها “النهار أنلاين” سطيف،جيجل/ باتنة. و سطيف/ذراع الميزان، دلس/غرداية، ورقلة/خنشلة، باتنة/ عبن صالح، تمنراست/ المنيعة. وكذا عين صالح/ تقرت، الوادي/ الأغواط، عرداية/ ورقلة. بالإضافة كذلك إلى حاسي مسعود/ أدرار، بني عباس/ بسكرة، الوادي/ زرالدة. قوراية/ ذراع الميزان. كما سيربط دلس/ معسكر، سعيدة/ سعيدة، البيض/ الجلفة، البيض/ بوسعادة، الجلفة/ عين لحجل، البرواقية، سور الغزلان وغيرها من المناطق الأخرى.

أما بشأن الخطوط التي ستنطلق بها الدراسات فتشمل: بورفاريك، بوينان/ أدرار، برج باجي مختار/ زرالدة، عين البنيان/ حاسي، مسعود اليزي، جانت/ تمالوس، القل معسكر/ جبل العنق، الوادي وهذا على مسافة تمتد على طول 2773 كليومتر منها 727 عبارة عن ازدواجية للخطوط الحالية.

إلى ذلك، تكشف جملة المشاريع الأخرى عن ربط الجهة الشمالية للوطن بالجنوبية عبر خط ما يعرف ب”الجزائر، تمنراست” والذي ستنتهي به الأشغال في آفاق 2026