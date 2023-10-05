الدخول الجامعي.. أزيد من 2.3 مليون عملية دفع عبر الأنترنت لحقوق التسجيل والنقل والإيواء

كشفت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أنه تم إحصاء أزيد من 2.3 مليون طالب قاموا بتسديد حقوق التسجيل. النقل والايواء عبر الانترنت مع الدخول الجامعي 2023-2024. ليرتفع بذلك عدد العمليات المسجلة بما يقارب 19 مرة مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح بيان للوزارة، أن “عدد عمليات الدفع عبر الأنترنت بواسطة البطاقة الذهبية لحقوق التسجيل والنقل والإيواء بمناسبة الدخول الجامعي الجاري. بلغ 2.368.270 عملية لتشمل، لأول مرة، عمليات دفع حقوق التسجيل، إعادة التسجيل والنقل والإيواء بعد أن كانت تقتصر في السنوات الماضية على حقوق تسجيل الطلبة الجدد”.

كما أوضح ذات المصدر، أن العمليات المسجلة عرفت ارتفاعا بما يقارب 19 مرة مقارنة بسنة 2022. التي سجلت 125.618 عملية، في حين كان هذا العدد يقدر بـ 99.666 عملية سنة 2021 و64.786 عملية سنة 2020.

والى جانب منصة الدفع الإلكتروني، تم تحقيق هذه النتائج بفضل التنسيق الوثيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار جهود الرقمنة التي قامت بها، إضافة إلى توفير البنية التحتية التي تسمح بذلك، لاسيما من خلال تضاعف عدد البطاقات الذهبية المتداولة في الجزائر، والذي تجاوز حاليا 12 مليون بطاقة بعد أن كان لا يتعدى 6 ملايين في بداية سنة 2020.

وفي سياق آخر، ذكّرت الوزارة بالتحسن الملحوظ في مؤشرات توفير الأنترنت في بلادنا، حيث تسجل الجزائر حاليا أزيد من 5,3 مليون أسرة موصولة بالأنترنت الثابت، في حين أن هذا المؤشر لم يكن يتجاوز 3,5 مليون أسرة في بداية سنة 2020، فضلا عن أزيد من 45 مليون اشتراك في الأنترنت النقال بعد أن كان هذا العدد لا يتجاوز 37 مليون في بداية سنة 2020.