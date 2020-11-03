الدخول الجامعي: الدراسة تناوبيا ودعم الدروس عن بعد

قال مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي جمال بوكزاطة، أنه تم التحضير للدخول الجامعي 2020- 2021.

وأَاف في حديث للإذاعة الوطنية، أنه تم تحضير بروتوكول بطريقة عملية، والتي كانت نتاج مشاورات مكثفة على مستوى المؤسسات الجامعية والشركاء الاجتماعيين والمنظمات الطلابية.

وأضاف أن الوزارة، تسعى إلى تجسيد أرضية عمل وقائية على شكل مشروع برتوكول ضامن للعودة إلى مقاعد الدراسة في ظروف مقبولة بإشراك الفاعلين في قطاع التعليم العالي.

وغداة الدخول الجامعي المبرمج يوم 22 نوفمبر دعت بعض الفعاليات الجامعية إلى اعتماد نظام التناوب.

فيما أكدت الوزارة الوصية عن توفير الظروف المناسبة ضمن برتوكول صحي يراعي الجانب الصحي دون المساس بالجانب البيداغوجي.

من جهته أكد رئيس المنظمة الجزائرية الوطنية الحرية، فاتح سريبلي، أن تنظيمه اقترح على الوزارة الوصية نظام التناوب والعمل بنظام التدريس عن بعد وحضوريا بالمناوبة مع إعطاء الأولوية في الدروس الحضورية لطلبة السنة الأولى .