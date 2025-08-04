الدخول الجامعي: بداري يجتمع بإطارات من الوزارة والديوان الوطني للخدمات الجامعية

اجتمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بإطارات من الوزارة والديوان الوطني للخدمات الجامعية.وذلك بهدف ضبط الإجراءات المتعلقة بالجانب الخدماتي بالمدينة الجامعية. “الجزائر العاصمة”.تحسبا للدخول الجامعي المقبل المقرر يوم 13 سبتمبر القادم.

وأوضح بيان للوزارة ، أن هذا الاجتماع الذي جرى مساء أمس الأحد ب”ستليه عمليات مماثلة تتعلق بباقي المدن الجامعية على المستوى الوطني