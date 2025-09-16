الدخول الجامعي : جامعة الجزائر 3 ستستقبل أزيد من 10 آلاف طالب جديد

ستستقبل جامعة الجزائر 3 “إبراهيم سلطان شيبوط”، خلال الدخول الجامعي 2025-2026، أزيد من 10 آلاف طالب من حاملي البكالوريا الجدد.

ووفقًا لبيان جامعة الجزائر 3، فإن العدد الإجمالي للطلبة الذين سيلتحقون هذا الموسم بالجامعة يمثل 18 بالمائة من إجمالي الطلبة الجدد.

وأكد البيان أن العدد الإجمالي للطلبة الذين سيلتحقون هذا الموسم بجامعة الجزائر 3، يبلغ 10.427 طالبا، من بينهم 1909 سيزاولون دراستهم في تخصصات الشهادة المزدوجة ومزدوجة الكفاءة.

وسيتوزع هذا العدد على كليات العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، علوم الإعلام والاتصال، العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومعهد التربية البدنية والرياضية.

ويأتي الإقبال الكثيف على هذه التخصصات، بمعدلات التحاق فاقت 15 /20 انعكاسا لاستراتيجية الوزارة التي تواكبها جامعة الجزائر3. باعتمادها لتكوينات مبتكرة تستقطب الطلبة الأوائل.