الدخول الجامعي يوم 10 أكتوبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، أن إنطلاق نمط التعليم الحضوري للطلبة بكل المؤسسات الجامعية سيكون بداية من يوم الأحد 10 أكتوبر. في حين سينطلق نمط التعليم عن بعد للدروس المبرمجة ضمن الوحدات الإستكشافية والأفقية يوم 3 أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن التأجيل فرصة للطلبة الجدد للسنة الأولى ليسانس من الإندماج التدريجي في هذا النمط التعليمي. عبر إكتشاف الأرضيات الرقمية المخصصة، وكيفيات الإطلاع على المحتوى والتفاعل مع الأساتذة.

ودعت الوزارة كل أفراد الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وعمال إلى التوجه نحو مراكز التلقيح المفتوحة على مستوى المؤسسات الجامعية والإقامات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. من أجل التلقيح ضد فيروس كورونا، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 9 أكتوبر الجاري.

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