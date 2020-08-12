الدخول الجامعي 2020-2021 للناجحين الجدد يوم 18 نوفمبر

الوطني
  • -
  • 0
الدخول الجامعي 2020-2021 للناجحين الجدد يوم 18 نوفمبر
بقلم نوال زايد  

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدخول الجامعي لسنة 2020-2021 سيكون بداية من 18 نوفمبر .

حيث أكدت الوزارة بأن التعليم للناجحين الجدد في البكالوريا من الافضل ان يكون عن بعد.

أما الأطوار الاخرى في حال استوجبت الدراسة بصفة حضورية فسيتم من خلال تنظيم الطلبة عبر دفعات على فترات كل منها 15 يوم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=869454

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com