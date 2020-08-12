الدخول الجامعي 2020-2021 للناجحين الجدد يوم 18 نوفمبر

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدخول الجامعي لسنة 2020-2021 سيكون بداية من 18 نوفمبر .

حيث أكدت الوزارة بأن التعليم للناجحين الجدد في البكالوريا من الافضل ان يكون عن بعد.