الدخول الجامعي 2020-2021 للناجحين الجدد يوم 18 نوفمبر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدخول الجامعي لسنة 2020-2021 سيكون بداية من 18 نوفمبر .
حيث أكدت الوزارة بأن التعليم للناجحين الجدد في البكالوريا من الافضل ان يكون عن بعد.
أما الأطوار الاخرى في حال استوجبت الدراسة بصفة حضورية فسيتم من خلال تنظيم الطلبة عبر دفعات على فترات كل منها 15 يوم.
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