الدخول المدرسي.. أزيد من 11 مليون تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن المدرسة تحظى بالأولوية في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة.

كما أشار وزير التربية إلى أن أزيد من 11 مليون تلميذ سيلتحقون بمقاعد الدراسة في هذا الدخول المدرسي الذي لا تفصلنا عنه إلا بضعة أيام.

وأشاد الوزير بالمجهودات التي تقوم بها السلطات المحلية من إدارات ومجالس منتخبة في سبيل تحسين ظروف التمدرس. بالسهر على توفير النقل والإطعام وصيانة وتهيئة المدارس الابتدائية.

كما أشرف وزير التربية الوطنية، بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد. ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب والرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك، توفيق حكّار، على مراسم استلام هبة من شركة سوناطراك تتمثل في 60 حافلة موجّهة للنقل المدرسي وتوزيعها على بلديات بـ41 ولاية، مساهمة منها في تحضير الدخول المدرسي 2023-2024.

في حين، ثمّن الوزير هذه المبادرة التي تضاف إلى عديد المبادرات التي قامت وتقوم بها وزارة الطاقة والمناجم. وكذلك شركة “سوناطراك” لمرافقة المدرسة الجزائرية. تدعيما لمسعى الدولة في تحسين ظروف تمدرس التلاميذ. مذكّرا تكفّل ذات الشركة بتجهيز مجموعة من المدارس الابتدائية والأقسام بالألواح الإلكترونية في الدخول المدرسي الماضي.

وأعلنت مديرية التربية لولاية الجزائر غرب، أن عملية تسجيل التلاميذ في المدارس الإبتدائية. تكون على مستوى المقاطعات الإدارية وهذا قصد توزيعهم حسب مقر إقامتهم.

وجاء في بيان المديرية “في إطار التحضير الجيد للدخول المدرسي 2023 / 2024. ولضمان السير الحسن لتحويلات التلاميذ من و إلى الولاية. تعلم مديرية التربية لولاية الجزائر غرب كافة المواطنين الوافدين للولاية أو المعنيين بالترحيل داخل الولاية. أن عملية تسجيل أبنائهم في المدارس الابتدائية تكون على مستوى المقاطعات الإدارية. قصد توزيعهم على المدارس الابتدائية التابعة لمقر إقامتهم”.