الدخول المدرسي الجديد.. تعليمات بتكثيف الجهود

تابع والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، عرضا آخر حول تحضيرات الدخول المدرسي 2025-2026.

وتضمن العرض تفاصيل حول وضعية البناءات المدرسية الجديدة من المؤسسات قيد الإنجاز لمختلف الأطوار. وأقسام التوسعة والمطاعم المدرسية، بالإضافة إلى التجهيزات العمومية الخاصة بالمؤسسات التربوية، تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

كما أعطى والي العاصمةن تعليمات لتكثيف الجهود قصد استكمال أشغال الإنجاز لضمان تسليمها قبل الدخول المدرسي المقبل. بالإضافة إلى تنظيم اجتماعات تنسيقية بين مختلف المتدخلين لضمان الانتهاء من مختلف مشاريع الإنجاز ووضعها حيز الخدمة.

وبخصوص تحضيرات افتتاح موسم الاصطياف، فقد وضعت مصالح الولاية كل الإمكانيات استعدادا لهذا الحدث. حيث تمت تهيئة الشواطئ والفضاءات العمومية. والغابية والطرقات والمسالك المؤدية إليها مع تسخير الوسائل اللازمة لضمان وضع المصطافين في الظروف الجيدة. وقد أسدى رابحي توجيهات لتنسيق الجهود بين مختلف المصالح لإنجاح فعاليات ومراسم افتتاح موسم الاصطياف المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة. مع ضرورة تدارك النقائص والتنفيذ الفعال للترتيبات التي وضعتها مختلف المصالح.

وأشرف محمد عبد النور رابحي، على اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، خصص لمتابعة التحضيرات الخاصة بكل من الدخول المدرسي لموسم 2025-2026، وافتتاح موسم الاصطياف لسنة 2025، وكذا الطبعة السادسة لحملة التنظيف الكبرى.

كما حضر الاجتماع كل من الأمين العام للولاية، رئيس ديوان الوالي، المفتش العام، الولاة المنتدبون. المدراء التنفيذيون، مدراء المؤسسات العمومية الولائية وإطارات الولاية.

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