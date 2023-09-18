الدخول المدرسي.. الحماية المدنية تضع جهازا أمنيا

وضعت، المديرية العامة للحماية المدنية، تحسبا للدخول المدرسي 2023-2024، جهازا أمنيا مرافق خاص. من أجل “دخول مدرسي دون حوادث مرور”.

وأشار بيان الحماية المدنية، أن الهدف من مخطط الدخول المدرسي هو تأمين منهجي للطرق التي تعرف كثافة. واكتظاظ في حركة السير خاصة في المناطق الحضرية والنقاط السوداء. أين تكون نسبة وقوع حوادث المرور مرتفعة. مما يتطلب تدعيم التعداد البشري للتدخل على مستوى وحدات الحماية المدنية. لأجل تغطية مختلف طلبات النجدات التي تتلقاها.

كما جاء في بيان الحماية “إن الوقاية و تحسيس الأولياء والذين يعتبرون المربي الأول في مجال السلامة المرورية”. “لأطفالهم من مختلف الأخطار المتعلقة بحوادث المرور تمثل أولوية بالنسبة للمديرية العامة للحماية المدنية”. “إن فئة الأطفال في غالب الأحيان غير واعية بالأخطار التي تهددها”. بحيث “يظهر ذلك في سن 03 سنوات عند دخول الطفل إلى الروضة”. ثم يزداد الخطر عند ذهابهم إلى المدرسة بمفردهم في 06 سنوات”. ويبلغ الذروة في سن 11 و 12 سنة من عمر الطفل عند الطور المتوسط”. و”هذا ما يتطلب حتما التدرج في التعلم بالنسبة للمشاة ذو الفئات الصغرى فيما يتعلق بقواعد السلامة المرورية”.

أهم التعليمات

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية أولياء التلاميذ بنصائح والإرشادات الوقائية الواجب تقديمها وشرحها إلى أبنائهم. على غرار إستعمال ممر المشاة ، في حال انعدامه اختيار مكان تكون الرؤية جيدة في الاتجاهين. ويكون مرئي من طرف السائقين. ويجب الحذر حتى في ممرات المشاة. والنظر إلى اليسار واليمين تم اليسار قبل قطع الطريق للتأكد من عدم وجود مركبات قادمة. والتحقق في حالة وجود الإشارات الضوئية أن الضوء الأخضر للراجلين مشتعل. وكل المركبات متوقفة قبل قطع الطريق. وتعليمهم الفرق بين المساحات المخصصة للعب و المساحات المخصصة للسير. وكذا تعليمهم إدراك الأخطار المحتملة في الطريق “خروج من مرأب ، أشغال”. وخلال سقوط الأمطار أو الثلوج .