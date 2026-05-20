الدخول المدرسي المقبل..الذكاء الاصطناعي والقانون الأساسي: وزير التربية يوضح

شدد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، على أن جميع الملفات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل تعد أولوية بالنسبة للقطاع. خاصة ما يتعلق بإنجاز الهياكل التربوية الجديدة وتجهيزها.

وأكد وزير التربية، أن أي تأخر في إنجاز المؤسسات التربوية ينعكس مباشرة على ظروف التمدرس.

كما أشار سعداوي، إلى أن تكثيف المتابعة الميدانية لمشاريع الإنجاز بالتنسيق مع الجماعات المحلية ووزارة السكن ووزارة المالية هي السبيل لضمان استلام المشاريع في آجالها المحددة.

الذكاء الاصطناعي والاستعمال الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي

أكد الوزير أن مسؤولية توجيه التلاميذ نحو الاستعمال الإيجابي للتكنولوجيا والفضاء الرقمي مسؤولية جماعية تشترك فيها الأسرة التربوية. وأولياء التلاميذ والمجتمع المدني. مشددًا على أهمية تطوير محتويات رقمية هادفة تحصّن التلاميذ من المضامين السلبية والمضللة.

كما أبرز توجه القطاع نحو تعزيز تعليم اللغات الأجنبية والمواد العلمية والذكاء الاصطناعي بما يسمح بإعداد التلاميذ لمتطلبات المستقبل.

مستجدات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

وبخصوص القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أشار السيد الوزير إلى أنه، وبعد صدوره في جانفي 2025، برزت جملة من الانشغالات، لاسيما ما يتعلق بموظفي المصالح الاقتصادية، حيث تم، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، التكفل بوضعيتهم من خلال اتخاذ تدابير تنظيمية تخص إدماجهم ضمن الإطار المناسب، مع ضمان معالجة وضعياتهم ضمن القطاع.

كما أكد الوزير أن القانون الأساسي استدعى استكمال بعض الجوانب التي لم يتضمنها المرسوم التنفيذي 25-54، وهو ما تم معالجته بالتنسيق مع المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، مع الحرص على بلوغ أكبر قدر ممكن من التوافق بين مختلف الأطراف النقابية.

وأشار الوزير إلى أن القطاع، يعمل في إطار مخطط عمل الحكومة وتوجيهات السلطات العليا للبلاد، على ضبط هذه المسائل وإدراج ما تم التوافق بشأنه، بما يضمن أن يكون القانون الأساسي في خدمة القاعدة العمالية، وملائمًا لمتطلبات تسيير مرفق عمومي يتسم بطابع الخدمة العمومية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور