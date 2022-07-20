الدخول المدرسي: توسيع إستعمال اللوحة الرقمية وتزويد العديد من الإبتدائيات

أكدت وزارة التربية الوطنية، أن الدخول المدرسي 2022/2023 سيشهد المستجدات التحسينية التي سيشهدها القطاع التربية. من خلال توسيع إستعمال اللوحة الرقمية في المدارس الإبتدائية كإجراء من بين إجراءات أخرى لتخفيف ثقل المحفظة المدرسية. وإدماج مشرفي التربية في المدارس الإبتدائية.

وحسب منشور الإطار للدخول المدرسي 2022/2023، فإنه وفي إطار إعتماد اللوحة الإلكترونية كوسيلة تعليمة وآلية لتخفيف ثقل المحفظة لدى التلاميذ خاصة تلاميذ التعليم الابتدائي. باشرت وزارة التربية في عملية استعمال اللوحة الإلكترونية التي تحتوي على الكتاب المدرسي الرقمي عوض الكتاب المدرسي المطبوع في 8 مدارس ابتدائية.

كما أشار المنشور، أنه وحرصا على التعميم التدريجي للمشروع سيتم تزويد عدد معتبر من المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية ولواحقها لوضعها تحت تصرف التلاميذ قبل بداية الموسم الدراسي. حيث دعت وزارة التربية إلى ضرورة توفير ظروف الأمن في المدارس الإبتدائية التي سيستفيد تلاميذتها من الألواح الإلكترونية من خلال ضمان الحراسة على مستواها ووضع شبابيك حديدية على نوافذ حجراتها وإمكانية تزويدها بكاميرات مراقبة. بالإضافة كذلك إلى السهر والحرص على وضع الألواح الإلكترونية تحت تصرف تلاميذ المدارس الإبتدائية المستفيدة مع بداية الدخول المدرسي.

كما دعت وزارة التربية إلى متابعة مشروع المدرسة الرقمية في المدارس الإبتدائية التي جهزت باللوحات الرقمية. حيث يتعين على مديري التربية توفير الظروف المادية والتنظيمية لتجسيد المشروع بالتنسيق مع الجماعات المحلية. والسهر على تحضير الفرق البيداغوجية في المدارس المعنية للإنخراط في المشروع.

أما في مجال التكوين فأمرت الوزارة بتنظيم عمليات تكوين مفتشي التعليم الإبتدائي للغة العربية واللغة الفرنسية. حول الإستعمال البيداغوجي للوحة الإلكترونية قبيل الدخول المدرسي 2022/2023. و تنظيم عمليات تكوين للأساتذة ومؤطري الأقسام المعنية باستعمال اللوحات الإلكترونية فبل الدخول المدرسي.

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