الدخول المدرسي: ربط 1518 مؤسسة بالكهرباء وتزويد 1665 مؤسسة بالغاز

وضع مجمع سونلغاز مخطط خاص بمناسبة الدخول المدرسي، جند من خلاله كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة.

ويحرص المجمع، حسب بيان له، لضمان ربط وتزويد كل المؤسسات التربوية والجامعات وكذا مراكز ومؤسسات التكوين المهني بالطاقة الكهربائية والغازية. خاصة منها المقرر دخولها حيز الخدمة خلال الدخول المدرسي 2024/2023

وشدد الرئيس العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، على ضرورة تزويد المؤسسات التربوية ووضع مشاريع ربطها بالطاقة حيز الخدمة تحضيرا للدخول المدرسي الجديد بدون شرط الدفع المسبق لمستحقات الربط. وهذا لمساهمة لضمان أحسن ظروف التمدرس للتلاميذ والطلبة على حد سواء.

وفي هذا الشأن وبفضل التسهيلات الممنوحة فقد تمكنت مصالح المجتمع محليا من ربط 1397 مؤسسة تربوية بالطاقة الكهربائية. فيما تم تزويد 1541 مؤسسة بالغاز.

كما تم ربط 67 مؤسسة جامعية بالطاقة الكهربائية و64 مؤسسة بالغاز، وربط 54 مؤسسة تكوين بالطاقة الكهربائية و60 مؤسسة بالغاز.