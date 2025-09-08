الدخول المدرسي.. زيتوني يأمر بتكثيف الرقابة على الأسعار

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اجتماعاً تنسيقياً، خُصص لتقييم حصيلة نشاطات الرقابة خلال الصيف، والوقوف على وضعية السوق الوطنية ومتابعة عمليات التخزين، ومتابعة التحضيرات المتعلقة بالدخول المدرسي والمهني والجامعي.

وحسب بيان للوزارة، أمر الوزير بنزول كافة الإطارات المركزية للوزارة إلى الميدان لمتابعة عن قرب كل التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي، المهني والجامعي. سواء ما تعلق بالمعارض الخاصة باللوازم الدراسية وضبط أسعارها. أو بتموين السوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية، وذلك لضمان وفرتها واستقرارها في أفضل الظروف.

كما أمر بتجنيد أعوان الرقابة للوقوف على عملية التحضير لتموين المطاعم المدرسية ومراقبة جودة الوجبات المقدمة. بما يضمن احترام المعايير لحماية صحة التلاميذ.

وأمر زيتوني، بمواصلة تكثيف الرقابة الميدانية للحد من أي ارتفاع غير مبرر للأسعار. والتصدي لكل الممارسات التي قد تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.

وأمر الوزير، باعتماد مقاربة جديدة في الرقابة، خاصة فيما يتعلق بالمطاعم ومحلات الأكل السريع. بما يعزز حماية المستهلك وجودة الخدمات.

وأكد الوزير في ختام الاجتماع أن هذه التوجيهات تندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى حماية المستهلك، وضمان استقرار السوق الوطنية، ودعم القدرة الشرائية.

مشدداً على أن نجاح الدخول المدرسي والمهني والجامعي هو مسؤولية جماعية تتطلب مضاعفة الجهود والتواجد الفعلي في الميدان.