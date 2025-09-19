الدخول المدرسي على الأبواب ولا اعرف كيف أتحكم في سهر الأولاد

تحية طيبة للجميع وشكرا على هذا الفضاء القيم الذي ينقل الفائدة للجميع، وبعد:

سأكون مختصرة في رسالتي، لأن ما سأطرحه اليوم هو هاجس كل أم لها أولاد مقبلون على الدخول المدرسي.

فأنا سيدتي أطفالي اعتادوا على السهر والاستيقاظ في وقت متأخر، وهذا مشكلة أعلم أنني سأواجهها وستتعبني.

لأنهم من الصعب أن يعيدوا تنظيم أوقات نومهم، وأخاف أن يتفاقم الأمر أكثر.

فكيف يمكنني أن أعودهم لتنظيم ساعات نومهم خاصة ونحن على مقربة من الدخول المدرسي وضرورة الاستيقاظ مبكرا..؟

السيدة زينب من الشرق

الرد:

تحية أطيب وشكرا على إثارة هذا الموضوع في هذه الفترة، فنحن تفصلنا أيام قليلة عن بدأ سنة دراسية جديدة.

وبالإضافة إلى تحضير اللوازم المادية من ملابس مآزر، وأدوات مدرسية، لبد من تحضير الأطفال لدخول مدرسي مُــحفز. ليكون مردودهم جيد بحول الله.

فبعد قرابة ثلاث أشهر من إجازة وحرية مطلقة في العب واللهو جاء وقت الانضباط والالتزام بمواقيت الدخول للمدرسة.

لهذا لابد من البدء الآن لتغيير عادة الاستيقاظ في وقت متأخر، وننصحك بما يلي:

*1/ كخطوة أولى لابد من الاجتماع بالأولاد، والحديث عن هذا الحدث الهام، والتوضيح لهم أن فترة العطلة انتهت. ويجب علينا الآن الرجوع مرة أخرى للقواعد الخاصة بفترة الدراسة. مع الحرص على عمل جدول يومي مكتوب ووضعه في مكان واضح أمام أعين طفلك.

*2/ من الآن حاولي أن توقظي أولادك في وقت مبكر، وهذا أكيد مع الحرص على ذهابه للنوم مبكرا. ومراعاة أن الطفل يحتاج من 9 إلى 11 ساعة من النوم كل ليلة. ومن ثمة المواظبة على عمل مواعيد محددة وثابتة لنوم واستيقاظ طفلك.

*3/ اعتياد الطفل على عمل أنشطة ثابتة يوميًا قبل النوم، كتغيير ملابسه وارتداء ملابس النوم، غسل أسنانه. أو قراءة قصة مفيدة، كل هذه الأمور تجعله يتأهل نفسيًا أن وقت النوم قد اقترب.

*4/ التقليل من أنواع الأطعمة التي تبقي طفلك مستيقظ ونشط، مثل التي تحتوي على السكر. التي من الممكن أن يعتاد الأطفال على تناولها في فترة الإجازة.

هذا وتبقى لكل عائلة نمط معين في الحياة، لابد أن تراعي فيه النقاط السالف ذكرها. لنهيئ أطفالنا لدخول مدرسي موقف بحول الله، شكرة سيدتي مرة أخرى، ومرحبا بك في أي سؤال.