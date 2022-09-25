الدخول المدرسي.. كل المؤشرات إيجابية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، مساء يوم السبت، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، خصصت لمتابعة وتقييم الدخول المدرسي.

وحسب بيان للوزارة، حضر أشغال هذه الندوة، إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية. وخُصّصت لمتابعة وتقييم الدخول المدرسي 2022-2023 في كل ولاية بالتفصيل.

وأكد الوزير، أن الندوات الوطنية التي تم عقدها طيلة فترة الصيف، والتي خصصت لتحضير وتقييم تحضير الدخول المدرسي. كما سمحت بالتحكم في مجريات الدخول المدرسي، بحيث جاءت كل المؤشرات إيجابية.

كما شدد الوزير على وجوب التحلي باليقظة والمتابعة الدقيقة واللصيقة لكل ما يحدث في الميدان على مستوى الولايات. وذلك لضمان تمدرس أبنائنا التلاميذ في أحسن الظروف. وللتمكن من التدخل في معالجة أي وضعية قد تطرأ في أوانها.

وقد خُصّصت هذه الندوة لمتابعة وتقييم حيثيات الدخول المدرسي في اليومين الأولين من عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة في 20 ولاية، بحيثياته وتفاصيله. على أن تتواصل هذه العملية مع باقي الولايات في ندوات وطنية لاحقة.

كما تم التطرق بالدقة والموضوعية اللازمتين لوضعية بيع الكتاب المدرسي ووفرته. وكذا التأطير البيداغوجي والإداري، وتجهيز المؤسسات التعليمية باللوحات الإلكترونية. وتقديم الوجبات في المطاعم المدرسية في اليوم الأول من الدراسة.

بالإضافة إلى تغطية المدارس بكتاب اللغة الإنجليزية للسنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي. ونسبة تقدم دفع منحة 5000دج، وغيرها من العمليات المبرمجة.

وكذا دراسة بعض الوضعيات الخاصة التي عرفتها بعض المؤسسات التعليمية، على قلّتها. والتي تمّ التكفّل بها في وقتها من طرف مديري التربية.

كما أشار الوزير، إلى أن مثل هذه اللقاءات التقييمية والتي يحضرها الجميع، تُمكِّن مديري التربية من الاستفادة من خبرات بعضهم البعض خاصة في كيفية معالجة الوضعيات المتشابهة. وتفيد في ربح الوقت عند التعاطي معها.

كما شدد على وجوب التحلي باليقظة وبذل المزيد من المجهودات والمتابعة الميدانية لكل ما يجري في المؤسسات التعليمية. على الرغم من أن المؤشرات الأولية لهذا الدخول المدرسي جاءت إيجابية.