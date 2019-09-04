الدخول المدرسي.. نصائح للأولياء لحماية أبنائهم من حوادث المرور

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية، جهازا أمنيا مرافق خاص، بمناسبة الدخول المدرسي “2019 – 2020” ، من أجل دخول مدرسي دون حوادث مرور.

وحسب بيان للمديرية، اليوم الأربعاء، تهدف مصالح الحماية المدنية، من خلال هذا المخطط، لتأمين الطرق التي تعرف كثافة بحركة السير، خاصة في المناطق الحضرية والنقاط السوداء، التي تعرف وقوع حوادث المرور.

وهذا ما يتطلب تدعيم التعداد البشري، للتدخل على مستوى وحدات الحماية المدنية، لأجل تغطية مختلف طلبات النجدات التي تتلقاها.

كما قدمت مديرية الحماية المدنية، نصائح للأولياء، في مجال السلامة المرورية، لتمريرها لأطفالهم، لوقايتهم من مختلف الأخطار المتعلقة بحوادث المرور .

وذلك كون فئة الأطفال، غير واعية بالأخطار التي تهددها، بحيث يظهر ذلك في سن 3 سنوات عند دخول الطفل إلى الروضة.

ويزداد الخطر عند دهاب الأطفال إلى المدرسة بمفردهم في 6 سنوات، ويبلغ الذروة في سن 11 و 12 سنة من عمر الطفل عند الطور المتوسط.

وهذا ما يتطلب حتما التدرج في التعلم بالنسبة للمشاة، ذو الفئات الصغرى فيما يتعلق بقواعد السلامة المرورية.

وتذكر مديرية الحماية المدنية، بمجوعة من النصائح والإرشادات الوقائية، الواجب تقديمها وشرحها إلى الأطفال.

ومن بين هذه لانصائح، إستعمال ممر المشاة، وفي حال انعدامه اختيار مكان تكون الرؤية جيدة في الاتجاهين ويكون مرئي من طرف السائقين.

كما يجب على الأطفال الحذر، حتى عذد استعمالهم ممر المشاة.

بالإضافة إلىالنظر إلى اليسار واليمين، ثم اليسار قبل قطع الطريق، للتأكد من عدم وجود مركبات قادمة.

والتحقق في حالة وجود الإشارات الضوئية، أن الضوء الأخضر للراجلين مشتعل، وكل المركبات متوقفة قبل قطع الطريق.

بالإضافة إلى قطع الطريق بالمشي لا بالركض، لتجنب السقوط في الطريق.

وعلى الأولياء تعليم أبنائهم، كثرة التنقلات بالمشي، لتربية الطفل على السلامة المرورية، خاصة في الطرق المؤدية إلى المؤسسات التربوية.

وتعليم الأطفال، الفرق بين المساحات المخصصة للعب، والمساحات المخصصة للسير.

بالإضافة إلى تعليم الأطفال، السير على الرصيف من جهة المنازل.

وكذا تعليمهم إدراك الأخطار المحتملة في الطريق، كالخروج من مرأب ، والأشغال، وخلال سقوط الأمطار أو الثلوج، يضيف البيان.