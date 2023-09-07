التوظيف.. هذه هي تعليمات وزير التربية

حث وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، القائمين على القطاع، على مواصلة التجنّد لإتمام جميع العمليات المبرمجة قبل دخول التلاميذ بتاريخ 19 سبتمبر 2023. سواء تلك المسيّرة عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية، كتأكيد ملفّات الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى. ومتابعة عملية تسجيل المترشحين الراغبين في التوظيف بصفة أساتذة متعاقدين، وفق الرزنامة الزمنية المحدّدة، أو تلك المتعلّقة بتهيئة المؤسسات التعليمية ونظافتها.

كما أكّد وزير التربية، على وجوب تحيين وضعية الأساتذة الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى، وتأكيد المشاركة للذين قاموا بإيداع وثيقة الالتزام. والتي تنتهي آجالها بتاريخ 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار، للانتقال إلى المرحلة الموالية من العملية.

وذكّر بلعابد، بانطلاق عملية تكوين أستاذ المدرسة الابتدائية لمادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية. المنصبين بصفة متعاقدين بتاريخ 07 سبتمبر 2023. حيث سيستفيدون من فترة تكوين تهييئي في مجموعة من المقاييس البيداغوجية، التي ستمكّنهم من اكتساب عدد من المهارات والمعارف المتعلقة بمهنة التدريس. بالإضافة إلى متابعة ودراسة ملفات المترشحين الذين أودعوا طلباتهم عبر المنصة الرقمية للتوظيف كأساتذة بصفة متعاقدين في كل المراحل التعليمية. والتي تنتهي آجالها بتاريخ 10 سبتمبر لمواصلة باقي المراحل وفق الرزنامة المحددة لذلك. وهذا كله بهدف ضمان التأطير البيداغوجي الكامل لجميع الأفواج التربوية.

كما شدّد الوزير على وجوب توزيع الألواح الرقمية على المدارس المعنية بالاستفادة، قبل التحاق التلاميذ بمقاعد الدراسة.

وبخصوص متابعة عملية توزيع وبيع الكتاب المدرسي، وقف الوزير على وضعية البيع وكذلك التوزيع للمستفيدين في إطار المجانية. خاصة وأن عدد نقاط البيع والمكتبات الخاصة المعتمدة والمعارض تفي بالغرض.