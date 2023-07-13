الدخول المدرسي والجامعي.. أوامر باستلام الهياكل في وقتها المحدد

أكد والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، على ضرورة التحضير الجيد وتوفير كل الظروف المناسبة لضمان السير الحسن للدخول المدرسي موسم 2023/2024.

كما أسدى والي العاصمة، جملة من التعليمات الصارمة، في اطار التحضير للدخول المدرسي على غرار الحرص على استلام جميع المؤسسات التربوية ضمن الآجال المحددة. مع الحرص على تجهيزها. والعمل على رفع كافة العراقيل التي تحول دون تجسيد المشاريع. في حين، تم تكليف الولاة المنتدبون بالحرص على متابعة المشاريع ميدانيا. لضمان السير الحسن وضمان نسبة تقدمها.

للإشارة، ترأس، رابحي، بمقر الولاية، اجتماعا تمحور حول المشاريع المنجزة والمرتقب دخولها حيز الخدمة في قطاعي التربية والتعليم العالي.

كما تم عرض خلال الاجتماع وضعية المجمعات المدرسية الجاري إنجازها والمقدر عددها بـ21 مجمعا. بالإضافة إلى إنجاز 43 مطعم مدرسي، وأشغال توسعة 84 قسم بمختلف بلديات العاصمة.

وفيما يخص الدخول الجامعي 2023/2024 تم عرض مشروع إنجاز القطب الجامعي بسيدي عبد الله والتي بلغت نسبة انجازه 90 بالمائة. كما تم انجاز هذا الصرح العلمي الحديث –حسب بيان مصالح الولاية- وفق المعايير الدولية. حيث سيسمح بتوفير 20 ألف مقعد بيداغوجي بعدة تخصصات و11 ألف سرير.

وفي سياق ذات صلة، تم عرض مشروع إنجاز مدرسة بسعة استيعاب مقدرة بـ 1200 مقعد بيداغوجي بدالي ابراهيم. أين شارفت الأشغال على الانتهاء، بالإضافة إلى مشروع مدرسة الإعلام الآلي بواد السمار، بطاقة استيعاب تقدر بـ800 مقعد بيداغوجي. ومشروع إعادة تهيئة الإقامة الجامعية أولاد فايت 2 التي بلغت نسبة الأشغال بها 80 بالمائة.