الدخول المدرسي.. وزارة الصحة تتخذ جملة من الإجراءات

اتخذت وزارة الصحة جملة من الإجراءات لانجاح الدخول المدرسي 2023/2024 باعتبارها شريكا مهما في العملية.

وكشف ممثل وزارة الصحة الدكتور، كمال ايت أوبلي، أن وزارة الصحة سطرت برنامجا في إطار الصحة المدرسية. حيث يهدف هذا البرنامج إلى حماية وترقية الصحة في الوسط المدرسي. الذي يتكفل بصحة التلاميذ ومستخدمي قطاع التربية بصفة عامة.

وأكد كمال ايت أوبلي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، وجود تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة التربية. تذكر بمدى أهمية الصحة المدرسية من خلال التشخيص المبكر للتلاميذ وكذا التلقيحات والنظافة والتحسيس حيث سيتم فتح وحدات جديدة للكشف والمتابعة.

وقال ذات المتحدث أن الجزائر تعتبر بلدا رائدا فيما يخص الصحة المدرسية مرجعا ذلك لعدد الوحدات الصحية المدرسية التي بلغ عددها 2000 وحدة تضم أطقما طبية وشبه طبية للكشف والمتابعة مضيفا أن 90 بالمئة من التلاميذ يخضعون للتشخيص المبكر للصحة الجسدية وصحة الأسنان والصحة العقلية.