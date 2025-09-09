الدخول المدرسي و التعاقد على المناصب الشاغرة.. سعداوي يجتمع بممثلي النقابات

عقد وزير التربية الوطنية،محمد صغير سعداوي، اليوم الثلاثاء، لقاءً جمعه برؤساء وممثلي المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع، إلى جانب رؤساء الجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ.

وجدد حرص الوزارة الجدّي والمسؤول من أجل إتمام المسائل المتعلّقة بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. استنادًا إلى ما تم التوافق حوله مع الشركاء الاجتماعيين. مبرزًا أن الهدف هو إنهاء هذا الملف في أقرب الآجال بما يكرس حقوق الموظفين ويحفظ استقرار القطاع.

كما أعلن الوزير عن مواصلة اللقاءات الثنائية الدورية مع النقابات والجمعيات الوطنية لأولياء التلاميذ، وفق رزنامة تعدّ لاحقا. لمعالجة الانشغالات اليومية سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

وفي إطار التحضير للدخول المدرسي 2026/2025، أبرز الوزير أهم الإجراءات المتخذة، المتمثلة في دعم مديريات التربية بالموارد البشرية اللازمة. و تدعيم حضيرة الهياكل التربوية ضمن برنامج 2025بـ 600 قسم توسعة، و196 متوسطة. و70 ثانوية جديدة، إضافة إلى برنامج التهيئة.

وكذا متابعة المشاريع المتوقفة، وتكثيف الزيارات الميدانية لضمان استقبال التلاميذ في ظروف عادية وآمنة.والانتهاء من عمليات الإدماج في الرتب الجديدة المرتبطة بالقانون الأساسي، فضلًا عن مباشرة العمليات الخاصة بالحركة التنقلية، والنقل خارج الإدارة المستخدمة.

كما أكد الوزير على ضرورة الانتهاء من إجراءات التعاقد على المناصب الشاغرة.

أما في الجانب البيداغوجي، فقد أشار الوزير إلى إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من هذا الموسم، كمرحلة أولى ضمن مقاربة شاملة لتحديث المناهج والبرامج.

و اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى ابتدائي، وكذا في التربية التحضيرية.