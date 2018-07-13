الدخول بـ “الشورت” ممنوع بالمصالح الإدارية لبجاية

أصدر رئيس المجلس الشعبي لبلدية تسكريوت بولاية بجاية، تعليمة يمنع فيه دخول أي شخص إلى مصالح البلدية لا يلتزم بلباس محترم.

وأشارت التعليمة التي تحصل “النهار” على نسخة منها، إلى منع كل مواطن يرتدي تبان الصيف، ” Short” أو “débardeur”.

بالإضافة الى منع جلب العلب البلاستيكية المستخدمة في إرتشاف القهوة” gobelet” أو تلك المستعملة في المرطبات.

تأتي هذه التعليمة بعد تزايد ظاهرة التوافد على مصالح البلدية بلباس غير محترم يثير الشبهة أحيانا.

و سخط المواطنين من تزايد هذه الظاهرة البعيدة عن أخلاق مجتمعنا المحافظ.