الدخول مجاني لأنصار الكناري في مواجهة الوداد البيضاوي

أبلغت إدارة شبيبة القبائل، أنصارها المتواجدون، بمدينة الدار البيضاء المغربية، بأن دخولهم إلى مدرجات ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” سهرة اليوم، سيكون مجانا.

ويلتقي اليوم السبت، الكناري بالوداد البيضاوي المغربي. في الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا. في لقاء مهم للتأهل في الصدارة بعدما حسم الفريقان تأهلهما مسبقا إلى ربع النهائي.

وأفاد بيان نشرته إدارة الشبيبة سهرة أمس. على حسابها عبر “فيسبوك” بإن دخول أنصارها المتواجدون بالمغرب. سيكون مجاني لحضور مباراة سهرة اليوم.

كما أوضح نفس المصدر. بأنه يتعين على الجمهور القبائلي، فقط تقديم جواز السفر على مستوى الباب رقم “3” للدخول إلى ملعب المباراة مجانا.