الدخول والخروج إلى منطقة شنغن.. إليكم الجديد

قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون، إن الاتحاد الأوروبي قد يقرر تقديم نظام الدخول والخروج على مراحل إلى مناطق شنغن.

وأدلت المفوضة يوهانسون بمثل هذا التصريح بعد أن كشفت أن تقديم نظام الحدود الجديد بالاتحاد الأوروبي سيتأخر مرة أخرى. وبينما تم التأكيد على أن نظام الدخول والخروج إلى مناطق شنغن لن يتم تنفيذه بعد شهر من الآن. قالت المفوضة يوهانسون إن النظام يمكن تقديمه تدريجيًا كبديل.

وفقًا للمفوضة، بدلاً من تقديم النظام في جميع المعابر الحدودية في نفس الوقت. قد يقرر الاتحاد الأوروبي تنفيذه خطوة بخطوة من خلال البدء ببعض أجزاء الحدود ثم الانتقال إلى بعض الأجزاء الأخرى.

ومع ذلك، وكما أوضحت المفوضة يوهانسون، حتى لو قرر الاتحاد الأوروبي المضي قدمًا في تقديم نظام EES تدريجيًا. فلن تبدأ هذه العملية في 10 نوفمبر.

ومن المتوقع الكشف عن معلومات إضافية بشأن هذه المسألة قريبًا، إلى جانب التاريخ المخطط المحتمل لإطلاق النظام.

حتى ذلك الحين، سيظل جميع المسافرين قادرين على السفر إلى الكتلة. كما فعلوا حتى الآن دون الحاجة إلى الخضوع لأي عملية تسجيل.

وتم تأجيل إطلاق نظام الدخول والخروج مرة أخرى

وأعلنت المفوضة يوهانسون أمس خلال اجتماع لوزراء داخلية الكتلة أن إطلاق نظام EES سيتأخر مرة أخرى.

كما كشفت، لم يعد تاريخ الإطلاق في 10 نوفمبر قيد النظر حيث أعربت ثلاث دول أعضاء. - ألمانيا وفرنسا وهولندا – عن مخاوف بشأن الاستعداد بسبب نقص اختبار النظام.

وفي الوقت نفسه، أكدت المفوضة يوهانسون أنه لا يوجد حاليًا جدول زمني جديد. وأشارت إلى أن السلطات تعمل على هذه المسألة.