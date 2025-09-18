الدخول المدرسي والتحضير لموسمي الخريف والشتاء محور اجتماع سعيود بالولاة 

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

الاجتماع حضره ولاة الجمهورية، وموسعًا إلى الولاة المنتدبين ورؤساء الدوائر، وبحضور الإطارات المركزية.

وتم خلال الاجتماع، دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بواقع التنمية المحلية. وكذا الوقوف على مستوى الجاهزية، تحسبا للدخول المدرسي المقبل وحلول موسمي الخريف والشتاء.