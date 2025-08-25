 الدخول المدرسي، توظيف الأساتدة وملف الإدماج .. سعداوي يسدي توجيهات هامة

أسدى وزير التربية محمد الصغير سعداوي، اليوم الاثنين، تعليمات وتوجيهات هامة خلال ترأسه ندوتين وطنيتين يومي الأحد والاثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي.

وحضر أشغال الندوتين إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية للولايات.

وخصِّصت الندوتان للتطرق إلى جملة من المحاور الأساسية المرتبطة بالدخول المدرسي 2025-2026.

وكذا استكمال معالجة ملفات الأساتذة الذين استفادوا من الإدماج (قرار 23 مارس 2025). بالإضافة إلى توظيف أساتذة بصفة متعاقدين عبر الأرضية الرقمية.

تعداد التلاميذ ووضعية الهياكل التربوية

وتم التطرق إلى متابعة تعداد التلاميذ ووضعية الهياكل التربوية المبرمجة للاستلام.

إذ شدّد الوزير على أنّ التحكم في هذا الجانب يعدّ عنصرًا أساسيًا لتخفيف الضغط على المؤسسات القائمة، وضمان توزيع أنجع للتلاميذ.

ودعا سعداوي، مديري التربية إلى النزول اليومي للميدان لمتابعة المشاريع المتعثرة. والتنسيق الوثيق مع السادة الولاة ومصالح التجهيزات العمومية.

وفي السياق ذاته، ذكّر الوزير بأنّ البرنامج الخاص لسنة 2025 سيمكّن العديد من الولايات من الاستفادة من مشاريع توسعة ومؤسسات جديدة،

وهو ما يفرض عليهم العمل والاجتهاد لانطلاق الأشغال في أقرب الآجال حتى تكون الهياكل جاهزة قبل الدخول المدرسي المقبل.

توظيف أساتذة بصفة متعاقدين عبر الأرضية الرقمية

وبهذا الخصوص، أكد سعداوي انطلاق العملية في توقيتها المعلن عنه سابقا وهو تاريخ اليوم 25 أوت 2025.

ووجّه الوزير تعليماته لمديري التربية بضرورة السهر على ضمان شفافية الإعلان عن المناصب الشاغرة، والدقة في معالجة الملفات، بما يكرّس النزاهة ويوفر الطمأنينة للمعنيين.

استكمال معالجة ملفات الأساتذة الذين استفادوا من الإدماج (قرار 23 مارس 2025)

أكد الوزير على ضرورة استكمال الأعمال المرتبطة بعملية إدماج الأساتذة التي أقرها رئيس الجمهورية، بتاريخ 23 مارس 2025.

وشدد سعداوي على المتابعة الدقيقة لهذه العملية إلى غاية استكمالها على المستوى الوطني في أقرب الآجال.

تخصيص الأسبوع الأول من الدخول المدرسي لموضوع الصحة المدرسية

أعلن الوزير عن تخصيص الأسبوع الأول من الدخول المدرسي لموضوع الصحة المدرسية، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

والهدف من هذا البرنامج هو تعبئة الأسرة التربوية وإشراك أولياء التلاميذ في أنشطة وقائية وتوعوية، تضمن انطلاقة مدرسية صحية وآمنة.

وفي ختام الندوتين، أسدى الوزير تعليمات إلى مديري التربية تقضي بضرورة حصر وضعية المؤسسات التعليمية المهترئة.