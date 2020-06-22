الدراجات النارية تتسبب في وفاة 144 شخصا وجرح 2946 آخرين خلال 3 أشهر الأخيرة

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، تورط في هذه الحوادث المرورية 2608 سائق دراجة نارية، ونجم عنها 2946 جريح و 144 قتيل.

وتدعو المديرية، سواق الدراجات النارية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام التام بالقوانين وقواعد السلامة المرورية.

مع احترام الإجراءات الوقائية من ارتداء للخوذة، وعدم القيام بالمناورات والاستعراضات في الطريق العام.

وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني عبر كل دعائمها الاتصالية، من أجل نشر ثقافة مرورية سليمة لدى مستعملي الطريق العام للتقليل من حوادث المرور، يضيف البيان.

وأكدت ذات المصلحة، أن مصالح الشرطة تبقى ساهرة على أداء واجبها للحفاظ على سلامة وأمن المواطن والممتلكات، وتنظيم الحركة المرورية.

كما تذكر مديرية الأمن، بالرقم الأخضر للأمن الوطني 1548 الموضوع في خدمة المواطن، للرّد على الانشغالات والبلاغات.