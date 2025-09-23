الدراجات النارية و”التروتينات” تمثل 30 بالمائة من حوادث المرور!

أكد بشير مصيطفى مدير المؤسسة الجزائرية لصناعة الغد، اليوم الثلاثاء، أن الدراجات النارية أصبحت ظاهرة جديدة والتروتينات والدراجات تتسبب في 30 بالمائة من حوادث المرور.

وأوضح ذات المسؤول خلال ندوة نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بالتعاون مع المؤسسة الجزائرية لصناعة الغد. حول اليقظة المرورية حوادث المرور المشكلة والحل، أنه تم اقتراح إطلاق خلية استراتيجية لليقظة المرورية بالشراكة مع القطاعات وعلى رأسها الداخلية. الأشغال العمومية النقل الصحة والشؤون الدينية، لتشخيص المشكلة خاصة وأن السنة الفارطة ارتفعت نسبة الحوادث بـ 15 بالمائة .

كما أكد أن المعطيات لم تتغير من حيث الدراسة والمؤشرات عن حوادث السير تضاعفت. ( المعدل اليومي لقتلى المرور والجرحى والحوادث وتوزيع المؤشرات على الولايات ).

مشيرا أن حوادث السير تحولت الى ظاهرة اجتماعية بسبب اهمال الحلول الاستباقية والجذرية وخاصة ما تعلق بمحيط المرور. ( القوانين - البنى القاعدية – هيكلة حظيرة المركبات – أسلوب النقل – إدارة المرور ) .

