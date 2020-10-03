الدراجي يخضع لبرنامج خاص رفقة هذا الرباعي

خاض أسامة الدراجي أمس الجمعة، أول حصة تدريبية رفقة شبيبة القبائل، بعد عودته إلى الجزائر الأسبوع الماضي، رفقة المدرب يامن الزلفاني.

وأخضع واديا سيفاكس، مساعد المحضر البدني للفريق، أسامة الدراجي، لبرنامج تحضيري خاص، رفقة كل من دبيشي، جوما، أغويب، وبن عبدي.

ويسعى الطاقم الفني للكناري، تعويض التأخر الذي يعاني منه هذا الخماسي، من الجانب البدني، قبل السماح لهم بالاندماج رفقة باقي المجموعة.

يذكر أن أسامة الدراجي، ضيع التربصين اللذين أجراهما الفريق في كل من بجاية، ومستغانم، استعدادا للموسم الجديد.