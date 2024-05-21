الدراج الجزائري نسيم سعيدي يفوز بدورة “طواف الجزائر”

فاز الدراج الجزائري نسيم سعيدي، بدورة طواف الجزائر 2024، في طبعته الـ 24، التي جرت في الفترة ما بين الـ 12 والـ 21 ماي الجاري.

وفاز الدراج الجزائري، من فريق “مدار برو تيم” بدورة الجزائر للدراجات 2024. بعد تصدره الترتيب العام بزمن اجمالي بعد 10 مراحل قدر بـ 30سا49د 31 ث.

وحسب الاتحادية الجزائرية للدراجات، فقد عاد المركز الثاني لـ”طواف الجزائر” الذي اختتم اليوم الثلاثاء. للدراج الهولندي “لارس كوادفليغ”. من فريق “أونيفارس سيكلينغ تيم” بزمن قدره 30سا 49د39ثا، بينما حل كريستوفر لاغان، من جرز موريس بالمركز الثالث بزمن قدره 30سا51د12ثا.

وشهدت طواف الجزائر الدولي، الذي جرى عبر 10 مراحل تمتد لمسافة أزيد من 1400 كلم. بمشاركة حوالي 80 دراجا يمثلون 16 فريقا من بينهم 10 فرق أجنبية (عقب انسحاب منتخب ليبيا).