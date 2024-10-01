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الرياضة

الدراج حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الأولى لطواف الكاميرون الدولي

بقلم فيصل زيان بوزيان
الدراج حمزة ياسين يفوز بالمرحلة الأولى لطواف الكاميرون الدولي
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حقق الدراج الجزائري، حمزة ياسين، المركز الأول في المرحلة الأولى لطواف الكاميرون “شانتال بييا” الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى السبت المقبل.

وتصدّر الدراج الجزائري، حمزة ياسين، المرحلة الأولى لطواف الكاميرون، بعد أن قطع مسافة السباق المقدرة بـ99 كلم. بتوقيت 2سا 14د و 45 ثانية. متفوقاً على منافسيه، البلجيكي ويسلي فان داك والفرنسي غوليام كليمون.

كما حلّ الدراجان الجزائريين الآخران في هذا الطواف، منصوري إسلام و لعقاب عز الدين، في المركزين السادس والعاشر على التوالي.

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