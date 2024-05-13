الدراج رقيقي يفوز بالمرحلة الثانية لطواف الجزائر 2024

تمكن الدراج الجزائري، يوسف رقيقي، اليوم الإثنين، من الفوز بالمرحلة الثانية لطواف الجزائر 2024 للدراجات.

وإحتل الدراج رقيقي، صدارة السباق الذي جرى على مسافة 141 كلم، من ولاية سيدي بلعباس إلى ولاية مستغانم، وبمشاركة 74 دراجا من 16 فريقا مختلفا.

بعد أن حقق دراج نادي تيرينغانو الماليزي توقيت 3 سا 17 د 39 ثا، ليفوز بالقميص الأزرق للمرحلة الثانية. بينما حل مواطنه، حمزة ياسين المنتمي لفريق مدار تيم برو في المركز الثالث، وليحافظ بذلك على القميص الأصفر لرائد الترتيب العام بتوقيت 6 سا 37 د 31 ثا توقيت المرحلتين الأولى والثانية.