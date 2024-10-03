الدراج منصوري إسلام يفوز بالمرحلة الثالثة لطواف الكاميرون الدولي

فاز الدراج الجزائري، منصوري إسلام، اليوم الخميس، بالمرحلة الثالثة لطواف الكاميرون الدولي“شانتال بييا”.

الذي انطلقت فعالياته يوم الثلاثاء المنصرم، وتستمر حتى السبت المقبل.

واحتل العداء الجزائري، منصوري إسلام، صدارة السباق، بعد أن قطع مسافة المرحلة 104 كلم، بتوقيت قدره 2سا 22د 25ثا.

فيما أنهى عز الدين لعقاب - المتوج بالمرحلة الأولى من هذا الطواف – المرحلة الثالثة في المرتبة الرابعة. وحمزة عماري في المركز الثامن، وأيوب ساحيري في المركز العاشر وياسين حمزة في المركز الـ12.