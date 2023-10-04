الدراج ياسين حمزة يتوج بالقميص الأصفر لجائزة Chantal Biya الكبرى

توج الدراج الجزائري ياسين حمزة، اليوم الأربعاء، بالقميص الأصفر لجائزة Chantal Biya الكبرى بالكاميرون في مرحلته الثانية 165.2 كلم.

فيما نال الدراج الجزائري ايوب فركوس القميص الأبيض لأحسن دراج تحت 23 سنة.

يجدر الإشارة، حل الدراج الجزائري حمزة ياسين، في المركز الثالث في سباق المرحلة الأولى للجائزة الكبرى، “شونتال بيا” في مسلك مغلق يبلغ 109 كلم بناحية كريبي في مقاطعة المحيط الجنوبي للكاميرون.