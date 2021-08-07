الدراسة بالتفويج خلال الدخول المدرسي.. وساعة لكل حصة

قال حميد سعدي رئيس الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ، أنه تم عقد إجتماع صبيحة اليوم السبت. مع وزير التربية عبد الحكيم بلعابد في إطار سلسلة الإجتماعات مع الشركاء الإجتماعيين.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم الإجتماع مع الوزير أول مرة اليوم وتم الإطلاع على كافة المشاكل والإنشغالات التي يتخبط فيها التلاميذ وعمال القطاع. مضيفا في ذات السياق، اجتماع اولياء التلاميذ رفقة وزير التربية لأول اجتماع خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها الجزائر على غرار كافة دول العالم. أين تقرر الإستمرار في التدريس بنظام التفويج

وأوضح سعدي، أنه تم الإتفاق من أجل أن تقدر الحصة الدراسية بساعة واحدة هذه السنة. بعدما كانت السنة الفارطة بـ 45 دقيقة. مع إتخاذ كافة إجراءات الوقاية والتدبير الصحية من قبل الأساتذة والتلاميذ. مضيفا أنه تم التطرق رفقة وزير التربية الى تخفيض معدل الإنتقال.