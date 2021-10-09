الدراسة حضوريا في الجامعات للطلبة الملقحين فقط

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي يقدم طلبا لوزارة التعليم العالي

نسبة تلقيح الطلبة وصلت 2 بالمائة فقط والوضع الحالي يهدد الأساتذة

قدم الكناس طلبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلبا تضمن فحواه السماح للطلبة الملقحين فقط من الدراسة حضوريا فيما ستكون الدراسة عن بعد للطلبة غير الملقحين.

وجاء هذا الطلب في اطار التدابير الوقئاية التي يتم على اساسها الحفاظ على صحة الطلبة والاساتذة الجامعيين ووقايتهم من فيروس كورونا .

وفي هذا الصدد، قال عبد الحفيظ ميلاط رئيس المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي في منشور على صفحته الرسمية فايسبوك، انه قد تم تقديم طلب الى الوزارة ليكون التدريس بالمؤسسات الجامعية في شكله الحضوري مقصورا فقط على الطلبة الملقحين، أما الطلبة غير الملقحين فبإمكانهم أن يستمروا في الدراسة وفق نموذج التعليم عن بعد ( مع حقهم في التحويل لنظام الدراسة الحضورية في اي وقت يشاؤون بعد قيامهم بعملية التلقيح.

وقال ميلاط ان هذا الاقتراح هو الحل الوحيد حاليا للموازنة بين الحرية الشخصية وبين الحريات العامة والصحة العامة.

واضاف المتحدث ان نسبة تلقيح الطلبة لم تتجاوز 2 بالمائة ، مشددا على ان المتضرر الكبير هو الاستاذ الجامعي حيث تم تسجيل وفاة من بين 30 الى 40 استاذ شهريا في زمن ذروة الجائحة.

ياتي هذا في الوقت الذي اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن أهم ما يميز السنة الجامعية الجديدة التي ستنطلق اليوم الإبقاء على نظام التفويج الممزوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد.

وقال عبد الباقي بن زيان يتعلق النمط الحضوري بالمواد الأساسية ، في حين يرتبط النمط بالتعليم عن بعد بالمواد الاستشرافية حيث اخترنا تخصصات عالمية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه السنة الجامعية الجديدة ستشهد التحاق زهاء مليون و669 ألف طالب منهم أزيد من 345 ألف طالب جديد بالمقاعد الجامعية في ظل بروتوكول صحي صارم.