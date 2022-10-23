قررت وزارة التعليم العالي اعتماد الدراسة عن بعد في جامعات العاصمة وتيبازة، خلال الفترة التي تسبق وتتزامن مع انعقاد القمة العربية.

ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمة إلى مديري المؤسسات الجامعية، تعلمهم من خلالها باعتماد الدراسة عن بعد، بداية من 29 أكتوبر الجاري، وإلى غاية 6 نوفمبر.

ويرجع قرار وزارة التعليم العالي إلى انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1و2 من شهر نوفمبر القادم.

وأعلنت جامعة الجزائر 2 أنه بداية من السبت القادم سيتم اعتماد الدروس عن بعد، مع اعلام الأساتذة بضرورة تطبيق هذه التعليمة والعودة إلى الدروس الدورية بداية من 6 نوفمبر القادم.

ويخص هذا الاجراء كل من جامعات الجزائر العاصمة وتيبازة فقط، فيما تبقى المؤسسات الجامعية الأخرى تدرس حضوريا بصفة عادية.