الدراسة عن بعد.. هذا موعد غلق التسجيلات

أعلن الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، عن موعد غلق التسجيلات للسنة الدراسية الحالية.

وحسب بيان لذات الهيئة، سيتم غلق التسجيلات يوم 15 ديسمبر 2022 لجميع المستويات.

كما سيتم غلق دفع حقوق التسجيل يوم 31 ديسمبر 2022 على مستوى بريد الجزائر لكل المستويات وعلى مستوى كل المراكز.

وأشار البيان، إلى أن وضع ملفات شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط على مستوى المراكز الولائية سيكون قبل 15 ديسمبر 2022.

فيما يكون آخر أجل لوضع الملفات لباقي المستويات يوم 15جانفي 2023.