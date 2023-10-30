الدراسة في أوروبا مجانا.. فُرصة من ذهب للطلبة الجزائريين

يرغب العديد من الطلبة الجزائريين، في مواصلة دراستهم بأوروبا، أو الحصول على تكوينات إضافية في تخصصاتهم لإكتساب المزيد من المعارف، وهو ما يوفره الإتحاد الاوروبي والذي يعرض العديد من الفرص للطلبة الجزائريين عبر عدة برامج.

فريق “النهار أونلاين”، تنقل إلى جناح الإتحاد الاوروبي في الجزائر ضمن الصالون الدولي للكتاب، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، أين تحصل على العديد من التفاصيل حول الدراسة في أوروبا.

وتحدث مسير الدبلوماسية العامة والثقافية في بعثة الإتحاد الاوروبي في الجزائر ياسين بابوش، في تصريح للنهار اونلاين، عن مختلف البرامج الكفيلة بتحقيق رغبة الطلبة الجزائريين في مواصلة دراستهم في أوروبا.

وقال ياسين بابوش، أن الاتحاد الأوروبي يوفر العديد من الفرص للطلبة الجزائريين للدراسة في أوروبا، خاصة برنامج + Erasmus ، بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

ويستطيع الطلبة الجزائريين، عبر هذا البرنامج، الدراسة في أوروبا في إطار ما يسمى بـ International Credit Mobility . حيث يسمح لطلبة الماستر من الإستفادة من فترة تكوينية تمتد من 3 إلى 6 أشهر، وتحتسب الإمتحانات التي يخضعون لها في جامعات أوروبا، مع درجة الماستر.

بالإضافة إلى برنامج Erasmus Mundus ، والذي لا يشترط فيه أن تكون للجامعة التي يدرس فيها علاقة مع الجامعة التي سيدرس بها في اوروبا، حسب ذات المتحدث.

وأوضح ياسين بابوش، أن الطالب يستطيع الذهاب لأي جامعة تقترح عليه منحة دراسية.

وقال ذات المتحدث، أن برنامج Erasmus + 2021/2027، خصص 26 مليار أورو لتكوين الطلبة في أوروبا. ودعا الشباب لزيارة جناح الاتحاد الاوروبي في سيلا للحصول على معلومات أكثر حول هذا البرنامج.

المنحة تتضمن تذكرة الطائرة وحقوق التسجيل والإقامة

وأضاف مسير الدبلوماسية العامة والثقافية في بعثة الإتحاد الاوروبي في الجزائر، أن المنحة التي يتحصل عليها الطالب، تتضمن مصاريف الإقامة وتذكرة الطائرة وكذا حقوق التسجيل في الجامعة.

وبخصوص مدة التكوين، قال بابوش، أنها تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة وحتى سنتين، ليتمكن الطلبة من الدراسة وتطوير مهاراتهم ثم يرجعون الى الجزائر.

مشيرا إلى أن الطلبة بإمكانهم إستئناف دراستهم بالجامعات الأوروبية سواء مستوى ماستر 1 وماستر 2 وحتى دكتوراه.

وأكد ياسين بابوش، أن ايراسميس بليس تتكفل بكل مصاريف الطالب 100 بالمائة. كما أنهم يستفيدون من منحة شهرية بحوالي 800 أو 850 أورو. وهو ما يكفي لدفع مصاريف الكراء والعيش وحتى التجوال في أيام الاسبوع، حتى يكون الطالب مرتاحا ويركز على الدراسة.

Erasmus Mundus توفر 3000 فرصة للدراسة في أوروبا وهذه الشروط

وتابع ذات المتحدث، أن برنامج Erasmus Mundus ، يوفر 3000 فرصة للدراسة في أوروبا، وفي العديد من المجالات. حيث يجب فقط دراسة ملف الطالب ودرجاته في الجامعة. وليس باالضرورة أن يكون الطالب الاول على دفعته حتى يستفيد من هذه المنح.

كما أن سن المتقدم بطلب الدراسة في أوروبا، لا يأخذ في عين الإعتبار، يكفي فقط أن يكون المتقدم طالبا. ويريد التكون أكثر في مجال دراسته.

وبخصوص التخصصات المتوفرة في البرنامج، قال بابوش ياسين، أن كل التخصصات متضمنة في برنامج ايراسميس بليس وايراسميس مونديس.

أما اللغة المطلوبة، فتتمثل أساسا في اللغة الإنجليزية، والتي أصبحت لغة التواصل عبر العالم. حيث يشترط أن يكون للطالب على الاقل مستوى B1 B2 في اللغة الانجليزية.

ودعا ذات المتحدث، الطلبة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، إلى زيارة الموقع الالكتروني erasmusplus.dz. أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للاتحاد الاوروبي في الجزائر. أين يتم بعرض كل البرنامج والفرص المتاحة للطلبة للاستفادة من البرنامج .