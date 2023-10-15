الدراسة في فرنسا.. هذا آخر أجل لتقديم الطلبات وفتح فضاء في العاصمة

أعلن، موقع campus France algerie، اليوم الأحد، عن فتح حملة الدراسات في فرنسا بفضاءات الوكالة التابعة للمعهد الفرنسي بالجزائر. وهذا من أجل تحضير العام الدراسي 2024 في هذا البلد.

كما أشار الموقع على صفحته الرسمية فايسبوك، إلى أن آخر أجل لتقديم طلبات الدراسة في فرنسا، السنة الأولى من ليسانس أو الالتحاق بمدرسة الهندسة المعمارية حتى 10 ديسمبر.

أما تسجيل في السنة الثانية او الثالثة من الليسانس أو للشهادات المهنية أو الماجستير أو كليات الأعمال والهندسة، فآخر أجل سيكون 17 ديسمبر 2023.

فتح فضاء في العاصمة قريبا

كما رحبت، “كامبوس” بالراغبين في الدراسة بفرنسا، يوميا في فضاءات وهران، قسنطينة،عنابة وتلمسان.

وأعلنت “كامبوس”، عن فتح فضاء جديد بالجزائر العاصمة، قريبا لاستقبال الطلبة في احسن الظروف الممكنة.

جميع المعلومات الضرورية متوفرة على الموقع الالكتروني www.algerie.campusfrance.org